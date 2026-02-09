Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 3'üncü haftasında devam ediliyor. Duruşmada, Bilginay Temizlik firmasının eski proje müdürü tutuksuz sanık Savaş Çetinkaya savunma yapıyor.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Tutuksuz sanıkların savunmalarına başlandı

Yargılamada bugün 3'üncü haftaya girilirken, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde devam eden duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Salonda, çok sayıda partili de yer aldı. Duruşma başlamadan önce geçtiğimiz hafta tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Zeydan Karalar duruşma salonu önünde görüntülendi. Öte yandan davanın bugünkü oturumunda, Bilginay Temizlik firmasının eski proje müdürü tutuksuz sanık Savaş Çetinkaya savunma yapıyor.