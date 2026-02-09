Kocaeli Adliyesi'nin 2025 yılı iş yükü verilerine göre, soruşturma dosyalarında yüzde 96,28 temizlenme oranına ulaşılırken, 49 bin 775 dosya karara bağlandı.

Adliyenin 2025 yılı istatistiklerine göre, yıl boyunca gelen toplam dosya sayısı 51 bin 697 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yargı mensuplarınca yürütülen çalışmalar sonucunda 49 bin 775 dosya karara bağlanarak sonuçlandırıldı.

Soruşturma evresindeki dosyalarda yüzde 96,28'lik temizlenme oranının yakalandığı Kocaeli Adliyesi'nde, işlemleri devam eden 46 bin 341 dosya ise bir sonraki yıla devretti.