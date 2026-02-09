İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, trafikte makas atarak ilerleyen 2 sürücü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa sürede yakalanan sürücülere toplamda 14 bin 121 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bahçelievler D-100 Güney Yenibosna mevkiinde 7 Şubat günü meydana gelen olayda, 2 sürücü trafikte makas atarak ilerledi. O anlar ise bir başka sürücünün güvenlik kamerasına yansıdı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin E.A. (23) ve O.B.F. (25) olduğunu belirledi. Şüpheliler kısa sürede yakalandı. Sürücülere yönelik 'makas atmak', 'yakın takip', 'saygısız araç kullanmak' maddelerinden olmak üzere toplamda 14 bin 121 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.