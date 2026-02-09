Körfez'de Ramazan ayı öncesi kent genelindeki cami ve ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışması başlatıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Ramazan ayına sayılı günler kala başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışması yapılıyor. Her yıl gerçekleştirilen çalışmada, ekipler tüm ibadethanelerde halıları hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca kapı, pencere ve ayakkabılık gibi ortak kullanım alanları da özenle temizlerken, şadırvanlar ve lavabolar da dezenfekte ediliyor.