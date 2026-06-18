Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 11'i tutuklu 200 sanıklı davada sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaya devam ediyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor.

'Oya Tekin, olayın hiçbir yerinde değildir'

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında 'rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilen Adana Seyhan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Oya Tekin'in eşi Celal Tekin savunma yaptı. Sanık Tekin savunmasında, 'Suç örgütü olduğu iddia edilen davada örgüt üyesi olmamamıza rağmen davanın tüm ağırlığı üzerimize kaldı. Oysa baştan beri Aydın, Elazığ, Kütahya belediyelerinde yapıldığı gibi yetkisizlik kararı verilmeli ve suç yer bırakılmalıdır. Bize yöneltilen suçlamalarla ilgili hangi açıdan bakarsanız bakın yasanın öngördüğü unsurlar bulunmamaktadır. Kamu görevlisiyle görüşme, anlaşma, yönlendirme, zorlama olmadığı beyanlardan anlaşılmaktadır. Bilginay firma sahiplerinin suçlanmaması ya maddi bir hatadan kaynaklanmakta ya da hukuki bir eksiklik olmaktadır. Bunun da derhal giderilmesi gerekmektedir. Mahkeme önünde bilginay firma sahipleri, başlarını tanımadıklarını, görüşmediklerini beyan etmişlerdir. O zaman sorunun çözümsüz kaldığı, bu nedenle rüşvet anlaşması yapıldığı nasıl iddia edilecektir? Yapılan yargılamada faturaların 15-20 gün öncesinden kesildiği, gelen paranın kısmen Beşiktaş Belediyesi'nden alınan arta bedelin ödenmesi için kullanıldığı banka kayıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Öyle ki belediyeye ait bir paranın rüşvet karşılığı ödendiği nasıl kabul edilecektir?' şeklinde konuştu.

Savunmasının devamında eşi Oya Tekin'in bir suçu olmadığına vurgu yapan sanık Celal Tekin, 'Oya Tekin, olayın hiçbir yerinde değildir. Görüşme, konuşma, yönlendirme ile bir araya gelmediği açıkça ortaya çıkmıştır. Üçüncü şahısların yorumları dikkate alınamaz. Sadece suç örgütü üyeleri olduğu iddia edilen şahısların savunmalarımız üzerine sürekli değişen şantaj beyanlarına itibar edilerek itham oluşturulamaz. Bu beyanların da cezaevinden çıkmak ve mal varlığını kurtarmak amaçlı yapıldığı gerçektir' ifadelerini kullandı.

Duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından duruşmaya sanıkların, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları ile devam edilecek.