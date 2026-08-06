Google, kullanıcılarına gönderdiği e-postada Google Asistan’ın 4 Eylül’den itibaren aşamalı olarak devre dışı bırakılacağını bildirdi. Geçişin birkaç hafta içinde tamamlanacağı ve sürecin ardından hizmete yeniden erişilemeyeceği belirtildi.

YERİNİ YAPAY ZEKA DESTEKLİ GEMINI ALIYOR

Kapatma süreci; Android telefon ve tabletlerin yanı sıra Wear OS saatleri, kulaklıklar ve Android Auto kullanılan araçları da kapsayacak. Google Asistan’ın yerine Gemini geçerken, doğrudan Google sistemine entegre otomobillerde hizmet 4 Eylül 2026 sonrasında da sürecek; Google TV, Google Home hoparlörleri ve akıllı ekranlar için ise henüz tarih paylaşılmadı.