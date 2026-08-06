Jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarında oluşturduğu baskı ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle havayolu şirketlerinin maliyetlerini artırıyor. Finansal sonuçlara da yansıyan bu durum karşısında sektör, giderleri düşürmek amacıyla elektrikli uçaklar başta olmak üzere yeni çözümlere yöneliyor.

İLK SEFER 2030'DA!

Avrupa’da elektrikli uçaklarla ticari yolcu taşımacılığına yönelik hazırlıklar hızlanırken, ilk seferlerin 2030’lu yılların başında yapılması planlanıyor. EASA’ya göre 500 kilometre menzile sahip elektrikli uçaklar, Avrupa’daki kısa mesafeli uçuşların yaklaşık yüzde 25’ini karşılayabilecek kapasiteye sahip.

Elektrikli uçak teknolojisindeki gelişmelerle birlikte Avrupalı şirketler de yatırımlarını artırıyor. Alman Vaeridion, 2030 yılına kadar 9 kişilik elektrikli uçağı ticari hizmete sunmayı planlarken, Hollandalı Elysian Aircraft 2035'e kadar 90 yolcu kapasiteli bataryalı elektrikli uçak geliştirmeyi hedefliyor. Fransız Aura Aero ise 1.500 kilometre menzilli hibrit-elektrikli bölgesel uçak üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, batarya teknolojisindeki ilerlemelerin elektrikli havacılığı mümkün hale getirdiğini, bu uçakların emisyonları önemli ölçüde azaltırken işletme maliyetlerini de düşürebileceğini değerlendiriyor.

Küresel petrol piyasasındaki baskı sürerken, dünyanın önde gelen şirketlerinin elektrikli uçak yatırımlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.