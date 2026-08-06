Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'nde bir apartmanda bulunan bir dairede meydana geldi. Baba, Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı (9) baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi. Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisinin gözaltına alındığı öğrenildi.