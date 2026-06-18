Fenerbahçe’de 7 Haziran’da yapılan olağanüstü kongrede Hakan Safi’yi geride bırakarak başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda kararını verdi. İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde 3 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonu öncesi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

KOCAMAN BEKLENİYORDU, KARTAL AÇIKLANDI

Fenerbahçe’de 1983-1993 yılları arasında futbolcu olarak görev yapan, 1996-1997, 1997-1999 ve 2010-2014 dönemlerinde ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan İsmail Kartal, bir kez daha sarı-lacivertli ekibin başına geçti. Kartal, 2014-2015, 2022 ve 2023-2024 dönemlerinin ardından yeniden Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirildi.

Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayamayan 65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’nin başında 2014 yılında TFF Süper Kupa’yı kazanmıştı. Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıkladığı ilk günden itibaren daha önce birlikte çalıştığı Aykut Kocaman'a yeniden görev vereceği iddia ediliyordu.

DIRK KUYT DA GERİ DÖNDÜ

FB TV canlı yayınına çıkan Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Yönetim kurulu kararıyla Futbol Direktörlüğü görevine Oğuz Çetin getirilmiştir. Birçok teknik adamla görüştük. Spnuç olarak İsmail Karta, futbol takımının teknik direktörü oldu. İsmail Kartal'ın birinci yardımcılığı görevine Dirk Kuyt'ı getirdik. Kendisiyle görüşüp anlaştık. Bize çok heyecanlı olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI"

Sarı-lacivertli kulüpten sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz" denilmişti.