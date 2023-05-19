Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan azot yüklü kamyon şarampole devrildi.

Alınan bilgilere göre; Yenişehir-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 16 AUF 965 plakalı azot yüklü kamyon sürücüsü Enes B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon 20 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, tanker içindeki azot maddesinin sızıntı yapmaya başladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ola yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri sızıntıya anında müdahale ederek, ilk tespitlerine göre bir tehlike oluşturmadığı belirttiler.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.