Vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğunuz birçok vitamin vardır. Vucudunuzun ihtiyacına göre eksiklik duyduğu vitaminleri ise takip etmek zor olabilir. Ancak belirli bir vitamin eksikliğiniz varsa, vücudunuzun verdiği bazı olumsuz tepkiler vardır.

B12 vitamini, çeşitli vücut işlevlerine önemli katkılarda bulunmaktadır ve B12 vitamini eksikliği insanlar arasında son derece yaygındır. Bu eksiklik genellikle yaşlılarda ve vitamin açısından zengin besinler yemeyenlerde görülmektedir.

Bununla birlikte, diğer farklı birçok semptomu olduğu için B12 vitamini eksikliğini teşhis etmek zor olabilir.

Bu vitaminden yoksun olduğunuzu düşünüyorsanız veya vücudunuzda bir tepkime varsa ve neden olduğundan emin değilseniz, B12 vitamini eksikliğinin ne olduğunu, nasıl göründüğünü ve b12 eksikliği ne kadar sürede düzelir öğrenmek istiyorsanız yazının devamına göz atmalısınız.

B12 Vitamini Sağlığımız İçin Neden Önemli?

Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği önemli bir vitamindir. Bazı hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunabilir, ancak yaygın olarak gıdalara eklenir veya oral takviye veya enjeksiyon olarak alınır.

B12 Vitamini sinir hücrelerinizin normal işlevini destekler ve kırmızı kan hücresi oluşumu ve DNA sentezi için gereklidir. B12 vitamininin desteklediği işlevlerin bir listesi aşağıda bulunabilir.

Anemi Riskini Azaltır

B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin düzgün bir şekilde gelişmesine yardımcı olur ve düşük bir B12 vitamini seviyesi, kırmızı kan hücresi oluşumunu azaltır.

Vücudunuz yeterli B12 vitaminine sahip değilse, kırmızı kan hücreleri düzensiz bir şekilde oluşacak ve bu da onların kemik iliğinden kan dolaşımına uygun bir oranda hareket etmelerini önleyecektir. Sonuç olarak, bu anemiye yol açabilir.

Anemik olduğunuzda, vücudunuz oksijeni hayati organlarınıza taşımak için yeterli kırmızı kan hücresine sahip değildir. Bu, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlara neden olabilir.

Kemik Sağlığını Destekleyebilir ve Osteoporozu Önleyebilir

Araştırmalar, B12 vitamininin kemik mineral yoğunluğu için önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, düşük B12 vitamini seviyesine sahip kişiler, daha zayıf kemiklerin yan etkilerini yaşayabilir.

Mineral yoğunluğu azalmış kemikler zamanla hassas ve kırılgan hale gelebilir ve bu da osteoporoz riskinin artmasına neden olur.



Makula Dejenerasyonu Riskinizi Azaltabilir

Makula dejenerasyonu, esas olarak merkezi görüşünüzü etkileyen ve yaşlandıkça riskte artan bir göz hastalığıdır.

B12 vitamini, kan dolaşımınızda bulunan bir amino asit türü olan homosistein seviyesini düşürme yeteneğine sahip olabilir. Yüksek homosistein seviyeleri, artan maküler dejenerasyon riski ile ilişkilendirilmiştir.



Hafıza Kaybını Önleyebilir

B12 vitamini eksikliği, özellikle yaşlı erişkinlerde hafıza kaybı ile ilişkilendirilmiştir.

Vitamin, beyindeki nöronların kaybı olan ve genellikle hafıza kaybı veya bunama ile ilişkili olan beyin atrofisini önlemede rol oynayabilir.

B12 vitamini ve omega-3 yağ asidi takviyelerinin bir kombinasyonunun zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı ve Alzheimer gibi teşhisleri önlediği düşünülmektedir.

Bu vitamin ile takviye, klinik olarak teşhis edilen bir eksiklik olmadığında bile hafızayı iyileştirebilir.

B12 vitamininin faydaları bununla da bitmiyor. Ayrıca;

Ruh Halini ve Depresyon Belirtilerini İyileştirin

Size Enerji Desteği Verin

Homosistein Azaltarak Kalp Sağlığını İyileştirin

Sağlıklı Saç, Cilt ve Tırnakları Destekleyin

B12 Eksikliği Ne Kadar Sürede Düzelir?

B12 Vitamin eksikliği yaşayan bireylerin merak ettiği soruların başında B12 Eksikliği Ne Kadar Sürede Düzelir sorusu geliyor.

B12 vitamini eksikliği tedavisi için oral yolla ilaç kullanımı veya enjeksiyon yöntemi tercih edilmektedir. Tedavi süresi kullanılan bu yöntem farklılığı ve hastanın b12 seviyesine göre değişebilmektedir.

Ortalama olarak tedaviden yanıt alındığı belirtiler süreler ise 2-12 hafta aralığındadır.

B12 Vitamini Eksikliğinin Nedenleri

İntrinsik faktör eksikliği

İntrinsik faktör, mide astarının hücreleri tarafından üretilen bir proteindir. İntrinsik faktör B12 vitamininlerine yapışır ve emilmek üzere bağırsaklara götürür. Bu iç faktörler olmadan, vücudunuz B12 vitaminini düzgün bir şekilde ememez.

İçsel faktörlerin yokluğu genellikle atrofik gastrit adı verilen, mide zarının incelmesi ve yaşlılarda daha sık görülen bir durumla ilişkilidir. Azalan içsel faktör seviyeleri, kalıtsal bir durum veya yaşa bağlı bir sorun olabilir.



Mide ameliyatı geçirmek

Midenin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için ameliyat olan kişilerde B12 vitamini eksikliği ortaya çıkabilir.

Gastrektomi, gastrik baypas ve kiloyla ilgili diğer mide ameliyatları gibi ameliyatlar B12 vitamini eksikliğine yol açabilir.



Bakterilerin Aşırı Büyümesi

B12 eksikliği ne kadar sürede düzelir sorularınızla doğrudan ilgili olan ve tedavi süresini uzatabilen bakterilerin aşırı büyümesi, bazı insanlarda diyabet, skleroderma, darlıklar ve divertikül gibi yiyeceklerin bağırsaklardan hareketini yavaşlatan koşulların bir sonucu olarak B12 vitamini eksikliği ortaya koyabilir.

Yiyecekler sindirim sisteminde daha yavaş hareket ettiğinden, bağırsak bakterileri ince bağırsağın üst kısmında çoğalabilir ve aşırı büyüyebilir. Bu bakteriler, vücut tarafından emilmesine izin vermek yerine B12 vitamini çalar.

Yetersiz Beslenme

Veganlarda da B12 vitamini eksikliği gelişebilir çünkü B12 vitamini en çok hayvansal ürünlerde bulunur.

Ek olarak, vücut almadığı için bulimia veya anoreksiya nervoza ile mücadele eden kişilerde B12 vitamini eksikliği bulunabilir.