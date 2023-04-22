DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YouTube kanalında yayınladığı “Bi’ Kahve” programında Prof. Dr. Erdal Arıkan’ı ağırladı. Babacan ve Arıkan, yaklaşık 1 saat süren programda çip üretimi, polar kodlama, 5G, yapay zekâ, füzyon ve fiber altyapı gibi teknolojilerin de aralarında bulunduğu teknoloji gündemi üzerine sohbet etti.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan YouTube kanalında yayınladığı “Bi’ Kahve” programında Prof. Dr. Erdal Arıkan’ı ağırladı.



Babacan ve Arıkan, yaklaşık 1 saat süren programda çip üretimi, polar kodlama, 5G, yapay zekâ, füzyon ve fiber altyapı gibi teknolojilerin de aralarında bulunduğu teknoloji gündemi üzerine sohbet ederken, teknolojik hesaplamayı birlikte yaptılar.

5 yılda 15 milyar dolara hem 5G, hem de fiber altyapısı yapılabilecekken 1 yılda sadece faize 40 milyar dolar ödendiğine dikkati çekilirken, Arıkan’a göre yapay zekâ ve füzyon refahı arttıracağı kaydedildi.

Bilimsel çalışmaları nedeniyle dünyada “polar kodlamanın babası” olarak da anılan Erdal Arıkan, 5G ve 6G teknolojilerinin getireceği hızın ekonomide maliyetleri azaltacağını söyledi. Bunun için fiber altyapıya olan ihtiyacın vurgulandığı programda, Babacan ve Arıkan 5G ve fiber altyapısı için Türkiye’nin 5 yılda toplam 10 ila 15 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerektiğini hesapladı.

https://youtu.be/suSfo-oVa0g

Babacan bunun üzerine, “2022 bütçesinde sadece faize ve kur farkına ödenen rakam 650 milyar TL. Geçen yılın ortalama kuruna göre yaklaşık 35-40 milyar dolar ediyor. Kur Korumalı Mevduat olmasaydı bu maliyet yarı yarıya inecekti. Faizler makul seviyede seyretseydi, faiz ödemesi de 5-10 milyar dolara bitebilirdi. Ekonomi yönetimindeki sıkıntılar sebebiyle Türkiye gereksiz yere bu kadar faiz ve kur farkı ödedi. Fiber optik altyapısı, 5G için gereken altyapı devlet bütçesinin yanında hiçbir şey. Türkiye, yanlış kararların maliyetini kat kat fazlasıyla ödüyor” diye konuştu.

Partisinin internete ilişkin hedeflerini “5H” formülüyle özetleyen Babacan, “hızlı, hesaplı, hür, her yerde ve hizmet odaklı internet” vurgusu yaptı.

‘CHATGPT YAPAY ZEKÂNIN GELDİĞİ NOKTAYI GÖSTERİYOR’

Babacan’ın sorularını yanıtlayan Erdal Arıkan, “İnsanlığın önünde refah arttırıcı etkisi olacak iki potansiyel teknoloji var. Bunlardan birisi daha yakın. Yapay zekâ konusu. ChatGPT, yapay zekânın geldiği noktayı gösteriyor. Muazzam bir verimlilik artırıcı etkisi olacak. Diğeri de füzyon enerjisi. Güneşte enerji füzyonda üretiliyor. Radyoaktif madde yok bunda, temiz. Karbon salınımı da yok. Elli yıllık bir çalışmanın sonuçları gelecek vaat ediyor" diye konuştu.