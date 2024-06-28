Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, yangınlara karşı çiftçileri bilgilendirdi.

Her yıl hasat döneminde yaşanan yangınlardan dolayı birçok çiftçinin alın teriyle yetiştirdiği mahsul yanıp küle dönerken, binlerce börtü ve böcek ise yanarak telef oluyor. Hasat zamanlarında yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçi ve vatandaşları bilgilendiren Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, bu dönemde daha dikkatli olunmasını istedi.

Öte yandan teknik personel, ilçedeki biçerdöver ve traktörlerde yaptıkları kontrollerde, traktör ve biçerdöver sürücülerine araçlarında mutlaka yangın tüpü bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.