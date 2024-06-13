Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 2,5 dönüm buğday tarlası yangında kül oldu.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdikten sonra kendi imkanları ile ekipler gelinceye kadar yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, söndürülen yangın yerinde soğutma çalışmaları yaptı.

Yangında, V.B’e ait 2,5 dönüm buğday ekili alanın yandığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.