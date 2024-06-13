LPG pazarının önde gelen markalarından Milangaz Otogaz, “Milangaz Otogaz Temiz Enerji Güçlü Performans” mesajını verdiği yeni reklam filmini yayınladı.

Türkiye LPG pazarının öncülerinden Milangaz Otogaz, yeni reklam filminde temiz yakıt Milangaz Otogaz’ın performansını ön plana çıkarıyor. Yokuş ve viraj içeren yolların yanı sıra zorlu toprak yollarda markanın yakıt performansına atıfta bulunulan reklam filminde, aynı zamanda gündeminde enerjide dönüşüm olan ve her geçen gün büyümeye devam eden otogaz pazarına dikkat çekiliyor.

Marka, yeni reklam filminde hayatlarından kesitlere yer verdiği tüketicileri ile bağ kurmaya devam ediyor. Bitmek bilmeyen coşkuyla yol-yokuş demeden maça giden, zorlu yol koşullarında bile yeni yerler keşfeden, sevdiklerine kavuşmak için yola koyulan markanın kullanıcılarını anlatan TV reklam filmi, güçlü dijital, radyo ve PR iletişimi ile de destekleniyor.

Her geçen gün istasyon sayısını ve otogaz pazarındaki payını artıran marka, yeni reklam filmleri ile yenilikçi ve çevreci ürünlerini anlatmayı sürdürecek.