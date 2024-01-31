Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yoldan çıkan binek bir otomobil devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Son 3 gün içerisinde 2’nci kez aynı yerde kaza olması dikkat çekti.

Kaza, tarihi Babaeski Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 EJH 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü yanına devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.