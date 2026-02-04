Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce Karahalil beldesindeki Aile Sağlık Merkezinde gerçekleştirilen programda vatandaşlara kanser taramalarının önemi anlatılarak, erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulandı. Sağlık personelince Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinin (KETEM) işleyişi hakkında bilgi verilirken, düzenli taramaların hastalığın erken evrede tespit edilmesinde büyük rol oynadığı ifade edildi. Program kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlara gaitada gizli kan kiti (GGK) dağıtıldı.
Yetkililer, özellikle kolorektal kanser taramalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti. Etkinlikte bilgilendirici broşürler de dağıtılırken, vatandaşlar uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.