Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu konser verdi.
Türk Silahlı Kuvvetler Günü ve Zafer Haftasının 102. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Babaeski Gündüz Onat festival alanında sahne alan 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konserde çeşitli türküler ve marşlar seslendirdi.
Konsere, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Yasin Bulut, protokol üyeleri ve diğer vatandaşlar katıldı.
Konseri izleyen vatandaşlar bandonun performansını cep telefonlarıyla kaydetti ve alkışlarla kutladı.
Kaynak: iha