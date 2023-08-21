Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Babaeski 14. Olağan İlçe Kongresi’ni 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Emre Vural, tek aday olarak girdiği Babaeski İlçe Kongresi’nde yeniden seçilerek güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural güven tazeledi.

MHP Babaeski 14. Olağan Genel Kurulu MYK Üyesi Derya Bulut'un divan başkanlığında gerçekleştirildi.

Siyasi konuşmalar sonrasında gerçekleşen seçimde mevcut İlçe Başkanı Emre Vural yeniden güven tazeledi.

Vural'ın başkanlığındaki yeni yönetimde; Sait Güroğlu, Gökay Yalçın, Hakan Arıcı, Yeliz Torgut, Arzu Eler, Kudret Meneşe, Hava Güneş, Eyüp Akın, Sefa Alp, Hasan Aran, Bican Gün, Mahmut Öztamur, Hüdaverdi Malit ve Kenan Özkan'dan oluştu.

Güven tazeleyen MHP Babaeski İlçe Başkanı Emre Vural, "Önce Ülkem' diyen bizler yaşadığımız bu güzel ilçeye en net şekilde anlatacağız ve elbette gayretimizin sonucunu da alacağız" diyerek yerel seçimdeki iddiasını ortaya koydu. Vural, "Bu anlayışla oluşan yeni yönetimimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Bey’in iradesi neticesinde şartlar oluşursa önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı olacak isimleri de içerisinden çıkaracaktır" diyerek gösterilen teveccühe teşekkür etti.