Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunda Sivil Savunma Haftası dolayısıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Babaeski’de bulunan Atatürk Ortaokulunda Sivil Savunma Haftası sebebiyle yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiye ekiplerince okul bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateşin söndürülmesi, öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra okul içerisinden öğrencilerin tahliyesi çalışması yapılarak, önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmaları sağlandı.

Tatbikat hakkında bilgi veren itfaiye ekipleri, okullardan gelen talepler istikametinde tatbikatla eğitim verdiklerini ifade etti.