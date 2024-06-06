Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde şeftali bahçeleri kontrol edildi.

Babaeski ilçesinde bulunan şeftali ekili bahçelerde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol çalışmaları yapıldı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Babaeski ilçemizde bulunan bahçede, 2023 yılında dikimi yapılan şeftali fidanlarının, dekara düşen fidan sayısı, hastalık ve zararlı bakımından İlçe Müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından incelenerek, üreticimize gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi.