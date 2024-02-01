Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde seralar denetlendi.

Kırklareli İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi” çerçevesinde, Büyükmandıra beldesinde üreticilere teslim edilen sera malzemeleri denetlendi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi çerçevesinde üreticilerimize teslim edilen sera örtü malzemelerinin kurulum ve montaj işlemleri sonrasında, teknik personellerimiz tarafından kontrolleri yapıldı" ifadelerine yer verildi.