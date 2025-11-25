Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden sündürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Babaeski Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, evde soğutma çalışması da gerçekleştirirken, yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.