Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü resmi törenler, gösteriler ve kortej geçişiyle kutlandı.

Sabah saatlerinde Atatürk heykeli önünde gerçekleştirilen resmi törende protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan çelenk sundu.

Resmi törenin ardından kutlamalar Atatürk Bulvarı’nda devam etti. Öğrenciler kurtuluş mücadelesini simgeleyen gösteriler sahneledi. Program sonunda Türk bayrağı Vali Sezer’e teslim edildi. Halk oyunları ekipleri sahne alarak renkli gösteriler sundu. Kutlamalar, askeri birlikler, jandarma ve polis ekipleri, öğrenciler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının kortej geçişiyle sürdü. Edirneliler korteji alkışlarla karşıladı.

103’üncü kurtuluş gururu kentte bir kez daha coşku içinde kutlandı.