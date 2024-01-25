Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 85 araç ve sürücüsüne ceza uygulanırken 14 araç trafikten men edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, bin 177 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu.

Yapılan denetimlerde ihlali ve eksikliği tespit edilen 85 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 4 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu ve 14 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.