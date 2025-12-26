Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibeli 385 adet arı kovanı dağıtıldı.

Babaeski ilçesinde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde arıcılıkla uğraşan üreticilere hibeli arı kovanı dağıtımı gerçekleştirildi. Kırklareli İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, başvuruları kabul edilen üreticilere kovanları teslim edildi.

Yetkililer, sağlanan bu desteğin arıcılığın yaygınlaştırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Üreticiler ise verilen hibeli destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hibeli arı kovanı dağıtımının, ilçede bal üretiminin artırılmasına ve arıcıların ekonomik olarak desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.