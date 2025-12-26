Değerlendirme toplantısında İnegöllü gençlerin kendisinden talebini açıklayan Başkan Bozbey, “Hava kirliliği çok büyük sorun arkadaşlar, yani 31 noktada havamızı ölçüyoruz, daha akşam, kandilde iki tane genç yanıma geldi. Dedi ki başkanım ne olur bizi İnegöl'deki hava kirliliğinden kurtarın dedi. Bakın, iki tane gencecik insan bunlar. Biz dedi orada soluduğumuz havanın ne olduğunu biliyoruz. Ne yapıldı bugüne kadar? Gündeme kim getirdi Allah aşkına? Hiç bir buçuk iki sene önce duyuyor muydunuz siz İnegöl'ün havası kirli, havası en kötü, en kirli havalardan bir tanesi İnegöl dediği, duydunuz mu hiç? Hiç dile getirmediler. Bu konuda çabalar oldu mu? Şimdi işte biz onları çok net ortaya koyuyoruz, çözümlerini de akabinde peyderpey uygulamaya başlayacağız. Teşhir edeceğiz dedik, teşhire ettik. Takip edeceğiz dedik, ilgilileri göreve davet ettik. Anlayışımız bu. Onun için önümüzdeki süreçte de 41 noktada hava kirliliğini ölçüyoruz ve bunları canlı olarak zaten izleyebiliyorsunuz. Ama kentin farklı noktalarına da bu canlı olarak izlenebilme noktalarını onları da yapacağız ki orada vatandaş görsün, görüyor da gerektiğinde maske kullansın. Maske satın aldık. Hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde arkadaşlarımız gidip vatandaşlarımıza maske dağıtacak. Oradaki her bir canlı bizim için değerlidir” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT