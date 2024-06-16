Kurban Bayramı’nın ilk günü olan Babalar Günü’nde mezarlığa gelenler bayrama buruk girdiler. Şehit ağabeyinin kabrine gelen Emrah İlhan, "Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız. Buruk bir şekilde bayram geçiyor" diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelen Babalar Günü’nde bazı vatandaşların ilk durağı mezarlıklar oldu. Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği’ne gelenler şehitlerinin hem bayramını hem de Babalar Günü’nü kutladı. Kabir başlarında dualar edilip Kur’an-ı Kerim okunurken vatandaşlar bayramı buruk şekilde karşıladı.

“17 sene oldu şehit olalı, 34 bayram onsuz geçti”

Mezarlığa oğlunun kabrine gelen baba Ramazan Kutlu, “Hem üzgün hem mutlu hem de gururlu hissediyoruz. Vatan için oğlumuzu şehit verdik. Devletimiz var olsun. İnşallah bu terörün de sonu gelir. Oğlum 2005 yılında Şırnak’ta şehit oldu. İnşallah başka analar da ağlamaz, Allah bu evlat acısını kimseye vermez. 17 sene oldu şehit olalı, 34 bayram onsuz geçti” dedi.

“Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız”

Kabir ziyaretinde bulunan Emrah İlhan ise, "Ağabeyim sıcak bir çatışmada şehit oldu. Bu onsuz geçirdiğimiz üçüncü bayramımız. Buruk bir şekilde bayram geçiyor. Ağabeyim Şırnak’ta görev yapıyordu, orada şehit oldu" şeklinde konuştu.