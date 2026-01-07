Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlara yönelik düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur’lular ile GSS borçluları sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek.

Devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alınmasına imkân tanıyan uygulamanın 2026 yılının sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Söz konusu düzenlemenin her yıl belirli aralıklarla yenilendiği, prim borcu bulunan sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin kararların Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.