Kırgızistan’ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinden gelen ve içerisinde Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov’un da bulunduğu bir heyet Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binasında incelemelerde bulunan misafirler, daha sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile “Kardeş şehir” protokolü imzaladı.

Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan’ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinin belediye başkanı Ermen Bahavadınov ile beraberindeki heyeti ağırladı. Yetkililer tarafından karşılanan misafirler, çalışmaları yerinde görmek adına belediye binasında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bağcılar Belediyesi ile Jeti Oğuz (Ögüz) Belediyesi “kardeş şehir” protokolü imzaladı. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov’un da bulunduğu Kırgız heyeti katıldı.