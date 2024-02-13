Bursa İnegöl Nuri Doğrul caddesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Cuma mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Sadullah Y.(17) yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsü belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisikletib sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı. Yaralı Ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE