Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçelerinden olan Üzüm Bağı’nda ’Bağ bozumu’na katılan gençler, dalından üzüm toplamanın mutluluğunu yaşadı. Gençler, neşeli bir ortamda topladıkları üzümleri evlerine götürdü.

Bağcılar Belediyesi’nin hizmete sunduğu Nostalji Bahçelerinin ilki olan Üzüm Bağı’nda hasat heyecanı yaşandı. Her yıl düzenlenen bağ bozumu etkinliğine bu kez Gençlik Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler katıldı. Kollarına sepetlerini takan gençler, bahçede dolaşıp üzüm hasadı yaptı. Davetliler, makaslarla kopardıkları üzüm salkımlarını yanlarındaki sepetlere doldurdu. Renkli görüntülerin yaşandığı bahçede gençler topladıkları üzümleri evlerine götürdüler.

Dalından meyve toplamanın mutluluğunu yaşasınlar

Şehir ortamında üzüm yetiştirerek ilçede nostaljiyi yaşattıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Üzüm bahçemiz hemşehrilerimizin nefes alacağı çok güzel bir yer. Aileler, birlikte hem piknik yapıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca burası her sene güzel mahsul veriyor. Bu yıl ki hasadımızı gençler yaptılar. İstedik ki dalından meyve toplamanın mutluluğunu yaşasınlar” dedi.

Yeşil alan miktarını artırdık

İlçenin çehresinin değiştiğine dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi: "Bağcılar’da yeşil alan miktarını 2 yıl içinde yüzde 20 artırdık. 20’ye yakın yeni park yaptık. Muazzam bir millet bahçesini Bağcılarlı hemşehrilerimize kazandırdık. Bağcılar artık yeşil alanlarıyla öne çıkan bir ilçe olacak.”