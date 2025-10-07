Bağcılar Belediyesi ve TÜGVA iş birliğiyle, 7 Ekim’in yıl dönümünde "Nehirden Denize Özgür Filistin" yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş, ellerinde Filistin’e destek pankartlarıyla katıldı.

Bağcılar Belediyesi ve TÜGVA iş birliğiyle, 7 Ekim’in yıl dönümünde "Nehirden Denize Özgür Filistin" yürüyüşü düzenlendi. Bağcılar yürüyüş yolunda başlayan yürüyüşe ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü.

Filistin Öğrencileri Derneği (FÖDERN) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman yaptığı açıklamada, "Biz orada savaş altında mücadele ederken siz de burada büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Bu sorumluluğun simgesi boykottur, siyasettir" şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal ise, "Bütün dünya artık Filistin davasına sahip çıkıyor. Filistin davası dünyadaki bütün insanlığın davası haline dönüştü. Bu insanların sevgisi, merhameti ve adaleti, bu siyonist katil İsrail’i en yakın zamanda yok edecek" dedi.

Sumud filosunda cesaretiyle bilinen Dilek Tekocak da, "Bugüne kadar ‘Kahrol İsrail’ diye bağırıyorduk, dualar ediyorduk ancak fiili olarak hiçbir hareketimiz yoktu. Ne zaman ki kavli duamızla fiili duamız birleşti, işte o zaman Rabbim ‘Zafer yolları yakındır’ dedi" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Filistin’e destek ve özgürlüğü simgeleyen beyaz güvercinler uçuruldu.