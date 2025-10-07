Edirne’de düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Edirne’de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçeği aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Sağlık Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı olan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı doğrultusunda yapıldı.

Senaryo gereği Saros Körfezi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi’ndeki metruk bir binaya sığınan düzensiz göçmenlerin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı, AFAD, Edirne Belediyesi İtfaiyesi, EDAK, MAG ve UMKE ekibi harekete geçti. Ekipler 38 kişiden oluşan düzensiz göçmen grubunun enkaz altında kaldığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 34 kişi hafif yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin hayatını kaybettiği senaryosu uygulandı.

Arama kurtarma çalışmaları, UMKE ve arama kurtarma derneklerinin koordinasyonuyla yürütüldü. Yaralılar, kaza kırım ekiplerinin desteğiyle enkazdan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra UMKE sağlık çadırına nakledildi.

Tatbikat süresince bölgeye güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi. Karaağaç Mahallesi’nde gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle ara sokaklar bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında eğitimli bir arama kurtarma köpeği de görev aldı. Köpeğin tepki verdiği noktada yapılan kazı sonucunda enkaz altında bulunan bir yaralı kurtarıldı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İshak Yıldırım, senaryonun Saros Körfezi merkezli 6.2 büyüklüğündeki bir deprem üzerine kurgulandığını belirterek, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sığındığı metruk binanın çökmesiyle ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilerek başarılı bir müdahale gerçekleştirmiştir. Tatbikatın amacı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve afet müdahale kapasitesinin artırılmasıdır" dedi.

Yetkililer, tatbikatın olay yönetimi, saha koordinasyonu ve kurumlar arası iş birliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.