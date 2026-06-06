Havaların ısınması ve yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte araç almak isteyen vatandaşlar oto pazarına akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazarda hareketlilik gözlenirken, alıcı ve satıcılar arasında yoğun görüşmeler yapıldı. Özellikle uygun fiyatlı ve düşük kilometreli araçlara ilginin yüksek olduğu görüldü.

Araç satışlarındaki artış nedeniyle hafta sonu hizmet veren nöbetçi noterde de yoğunluk oluştu. Araç alım-satım işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar noter önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Oto pazarı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını belirterek, önümüzdeki haftalarda yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.