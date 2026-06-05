Bahçelievler Belediyesi, kadınlara yönelik açılan Meslek Edindirme Kurs Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler için sergi düzenledi. BAHMEK Kurs Sergisi, bugün saat 12.00'da Bahçelievler Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle açıldı. Bahçelievler Belediyesi bünyesinde eğitim veren meslek edindirme kurslarından 750 kadın faydalandı. Düzenlenen kurslar, programa katılan kadınlar için bir yandan becerilerini geliştirdikleri alanlarda üretim yaparken bir yandan da sosyalleşerek zaman geçirdikleri bir yaşam alanına dönüştü. Açılış törenine katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, programı tamamlayan kursiyerlerin stantlarını gezdi.

' Kadınlarımızın sosyalleşmelerini istiyoruz'

Açılış programında konuşan Dr. Hakan Bahadır, 'Biz beraber yöneteceğiz. Kimlerle yöneteceğiz, kadınlarla başta yöneteceğiz. Gençlerle beraber yöneteceğiz. Özel gereksinimli bireylerle yöneteceğiz. Çocuklarımızla, herkesle beraber yöneteceğiz. BAHMEK dediğimiz Bahçelievler Meslek Edindirme Kurslarımız var. Bu sene 23 branş oldu ve ortalama 10 ay kadar sürdü. Şimdi kadınlarımızın çalışmalarını, öğrendiklerinden onların neler yaptığını birazdan göreceğiz. Bu yaptığımız çalışma ile kadınlarımızın sosyalleşmesini, özgüvenli olmalarını sağlıyoruz. Bu kurslara katıldığınız için çok teşekkür ediyorum' dedi.

' Bu programlar sayesinde sosyal çevremiz genişledi'

BAHMEK programı kapsamında Amigurumi atölyesine katılan Emel Fidan, 'Buna aslında örgü bebek diyelim. Hocamızla yaklaşık 8 ay geçirdik. Ben daha önce örgü bildiğimi zannediyormuşum ama bu çok farklı bir şey. Çok eğlenceli bir programdı. Bir terapi gibi oldu. Sağolsun hocamız bize her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar gösterdi. Ben çok fazla sosyal olamıyordum. Bu programlar sayesinde arkadaş çevrem genişledi. Arkadaş çevremiz çok güzel. Bahçelievler Belediyesine ve Hakan Bey'e çok teşekkür ederim. Biz de bu programa seve seve katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi.

' Yaptığımız el işleri ruhumuzu değerlendirdi'

Sulu boya atölyesinde eğitim gören Vildan Üçoğlu ise, 'Çok keyifli bir süreçti. Yaklaşık 6 ay önce Bahçelievler Belediyesi'nde başlayan bir eğitimdi. Karakalem ile başladık. Ardından kömür kalemle devam ettik. Sulu boya ve pastelin ardından bugünkü sergimizin temellerini atıp resimlerimizi oluşturduk. Her şeyden önce bir ekip çalışmasıydi. Yeni insanlarla arkadaş olduk. Ekip çalışmasının güzelliğini paylaştık. Yeri geldi boyalarımız bitti birbirimizden temin ettik. Bahçelievler Belediyesine ve Hakan Bahadır'a çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Öncelikle komşularımızla tanışma imkanımız oldu. Yaptığımız el işleri ruhumuzu dinlendirdi. Yaptığımız resimler bize psikolojik olarak destek verdi. Renklerle oynamak, yeni renkler üretmenin keyfine vardık' diye konuştu.

' Her şeyi değerlendiriyoruz'

Bitkisel örücülük atölyesinde atık ürünleri gündelik araçlara dönüştürdüklerini ifade eden Ayşe Güler, 'Belediyemizin biz kadınlara sunduğu kurslara başladık. Bitkisel örücülük ile başladık. Bu alanda kendimizi geliştirdik. Yolda arkadaşımla giderken mesela sandalye bulduk ve kaynak yapılacak yerleri yaptırdık. Tornavida ile tamirini yaptım. Evde kullanılabilir hale getirdim. Bu vazoyu da çöpün kenarından buldum ve rattan ile ördüm. Masamda vazo olarak kullanıyorum. Arkadaşım bunu atacaktı mesela bana, 'Kullanır mısın?' dedi. Benim geri dönüşüm yaptığımı biliyor. Her şeyi değerlendiriyoruz. Gördüğümüz her şeyi alıyoruz' şeklinde konuştu.

BAHMEK Kurs Sergisi'nin 5-6 Haziran tarihlerinde ziyaret edilebileceği belirtilirken, 8-13 Haziran tarihleri arasında ise Geleneksel Kadın El Emeği Festivali'nin düzenleneceği açıklandı. Festival açılışının 8 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te yine aynı alanda yapılacağı ifade edildi.