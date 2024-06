Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, sürdürülebilir bir gelecek ve yaşanabilir bir dünya için sıfır atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile yaptı. Öğrenciler, farklı tasarımlardan oluşan kostümleriyle geri dönüşüme dikkat çekti.

Bağcılar Belediyesi tarafından “25. Geleneksel Çevre Etkinlikleri” kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede Bilgi Evi öğrencileri, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi’nde sıfır atık defilesi, tiyatro oyunu ve sergi gerçekleştirdi. Renkli anların yaşandığı programlarda geri dönüşümün önemini bir kez daha hatırlatıldı.

Kendi tasarımlarını oluşturdular

Defile öncesi öğrenciler çevre duyarlılığı oluşturmak için sıfır atıklardan oluşan malzemelerden çeşitli kıyafetler tasarladı. Birbirinden renkli modellere sahip elbiselerle defile yapan çocuklar, sürdürülebilir bir dünya için farkındalık oluşturdu. Elbiseye dönüşen eşyalar arasında plastik poşet, bardak, eldiven, çatal ve yumurta kartonları gibi birçok doğada kaybolması uzun süren atık malzemeler yer aldı. Sıfır atıklardan tasarlanan çanta, tablo, çiçek, oyuncak gibi ürünler de fuaye salonunda tanıtıldı. Aynı zamanda öğrenciler tarafından geri dönüşümünün öneminin anlatıldığı tiyatro oyunu da seyircilerden büyük beğeni kazandı.

Her gün, her ay, her sene ağaç miktarımızı artıracağız

Bağcılar Belediyesi’nin kuruluşundan itibaren çevre etkinliklerini en yoğun kutlayan belediyelerin başında geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu etkinliklerde 25’inci yılımızı devirdik. Bu etkinliklerin aslında hayatımızın içinde hepimize önemli öğretiler katan etkinlikler olması çok önemli. Bağcılar’ımıza 65 dönümlük Millet Bahçesi’ni kazandırdık. Bağcılar’da her gün, her ay, her sene ağaç miktarımızı artıracağız. Aynı zamanda ilçemize kazandıracağımız her ağaca her bir öğrencimizin adını vereceğiz” dedi.

Etkinlik sonunda da Çevre alanında okullara ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.