Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının açılışında yaptığı konuşmada, “Hepimiz heyecanlıyız. İnşallah yeni eğitim modelimizle ülkemizdeki eğitim çıtasının daha yukarılara çıkmasının şahidi olacağız” dedi. Görevde bulunduğu 2 buçuk yıllık süreçte yaptıklarını anlatan Özdemir, yeni döneme ilişkin müjdelerini de sıraladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı. Bağcılar’da da eğitim-öğretim döneminin açılışı, Demirkapı Mahallesi’ndeki Hasan Kağnıcı İlkokulu’nda yapıldı. Açılış törenine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğretmenler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Hepimiz heyecanlıyız. İnşallah yeni eğitim modelimizle ülkemizdeki eğitim çıtasının daha yukarılara çıkmasının şahidi olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizde eğitim camialarımızın, okullarımızın sayısının ve niteliğinin artması ve depreme dayanıklı gelebilmesi adına büyük bir serüven kat ettik. Diğer taraftan kütüphane sayılarımız 22 yılda 3 buçuk katına çıkmış oldu” dedi.

Türkiye’de ilk 8 kütüphane arasına girecek

Bağcılar Belediyesi olarak kuruluşundan bu tarafa her zaman çocukların, ailelerin yanında olduklarını sözlerine ekleyen Özdemir, “Her daim eğitim camialarımıza ve okullarımıza öncelik tanıdık. Yapılan okulların arsa temininden yapım sürecine kadar her daim Bağcılar Belediyemiz sürecin içinde oldu. Belediyemizin bir model olarak Türkiye’ye örnek olan bilgi evleriyle tamamlayıcı eğitim alanında büyük bir gayretle yıllık 40 binin üzerinde evladımızın geleceğe hazırlanmasında ekip arkadaşlarımızla önemli bir gayret içindeyiz. Özellikle Bağcılar’ımızda kütüphanelerimizin artması adına çalışmalarımız devam ediyor. İki yıllık süreç içinde Ateştuğla Kütüphanemizi hayata geçirdik. Burada 500’e yakın öğrencimizin ders çalışmasına imkan sunduk. Demirkapı Bilgi Evimizin yanında güzel bir kütüphanemizi de yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda hayata geçiriyoruz. Bağcılar Meydanı’na yakın bir noktada ise bu yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan bin 200 öğrenci kapasiteli şehir kütüphanemizi ilçemize kazandırıyoruz. Türkiye’de ilk 8 kütüphane arasına girecek dev bir kütüphaneyi de Kültür ve Turizm Bakanlığımızla ilçemize kazandırıyoruz. Aynı kampüs içinde devlet tiyatrolarımızın da yer alacağı tiyatro binamızı yıl sonu itibarıyla Bağcılar’ımıza kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

17 bin 400 öğrenciye kırtasiye desteği

Öğrencilere eğitim hayatı boyunca destek verdiklerini de dile getiren Özdemir, “Her yıl ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerimize içerisinde kalem, defter, cetvel gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti dağıtmak suretiyle destek veriyoruz. Bu sene ilçemizdeki 17 bin öğrencimize eğitim seti veriyoruz. Kardeş şehir Battalgazi’de kurduğumuz konteyner kentteki 400 öğrenciye de yine kırtasiye seti yardımında bulunduk. Ayrıca sınavlara hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimize LGS, 12. sınıf öğrencilerimize TYT online dershane hizmeti sunuyoruz. Dershanede ders anlatımları, testler ve daha pek çok içerik sevgili öğrencilerimizi bekliyor. Gençlere üniversite giriş sınavı ücreti desteği de veriyoruz. Adaylara YKS kayıt ücreti yardımında bulunuyoruz. Üniversiteyi kazanan her gencimize de 10 bin TL başarı ödülü veriyoruz. Belediyemizin önemli bir tesisi olan Gençlik Merkezi’nde 4 bin öğrencimize kurs veriyoruz. 900 gencimiz üniversiteye hazırlık kursu alıyor. Lise ve ön lisans KPSS hazırlık kursu da düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın ardından sınıfları dolaşan Özdemir, öğrencilerle sohbet ederek, yeni dönemde başarılar diledi.