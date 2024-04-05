Bağcılar’da yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki adam, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi, Osmangazi Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Temiz’e (83), Emre S.’nin kullandığı 34 FJ 0649 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan adam hareket halindeki araçla birlikte sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde, 83 yaşındaki Muzaffer Temiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Temiz’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra kamyonun şoförü Emre S’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.