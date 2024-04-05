İnegöl Belediyespor Voleybol takımının altyapısından yetişen libero Oktay Tetik, formasını giyindiği Milas Belediyespor ile 1.Ligde şampiyon olarak Efeler Ligine çıkma başarısı gösterdi.

Libero mevki oyuncusu Oktay Tetik, uzun yıllar İnegöl Belediyespor altyapısında forma giyindikten sonra 2011 yılında A takıma yükselerek Efeler Ligi ekibine dahil olmuştu.

İnegöl Belediyespor’un 2. takımı olan Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor forması altında 2 defa 2.Lig şampiyonluğu yaşayan Oktay Tetik, daha sonra sırasıyla Solhan Spor, Niksar Belediyesi, Milas Belediye Spor ve Develi Belediyespor’a transfer olmuştu.

2022 yılında yeniden transfer olduğu Milas Belediye Spor ile önce 2.Lig şampiyonluğu yaşayan Oktay Tetik, bu sezonda 1.Lig şampiyonluğu yaşayarak takımıyla birlikte Efeler Ligine yükselme başarısı gösterdi.

İnegöl’ü Efeler Liginde temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Libero Oktay Tetik, “Öncelikle benim bu noktalara gelmeme vesile olan İnegöl Belediyespor camiasına ve hocalarımıza teşekkür ederim. Altyapısından yetiştiğim İnegöl Belediyespor’da çok güzel günlerim geçti ve şampiyonluklar yaşadım. Şimdide İnegöl’ümüzü Efeler Liginde temsil edeceğim. Bundan dolayı çok mutluyum. İnşallah İnegöl Belediyespor’da en kısa zamanda hak ettiği Efeler Ligine geri döner.”ifadelerini kullandı.