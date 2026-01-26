Bursa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını koruma ve sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirme hedefi doğrultusunda bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tütünle mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir adım attı. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun doğrultusunda, belediyeye bağlı tüm birimlerde sigara ile mücadele konusunda sorumlu olacak personeller belirlenerek görevlendirildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve şirketlerde görevlendirilen personele yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetki ve sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Biriminden sağlık memuru Ramazan Dedekoç bilgilendirme yaparken, Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Psikolog Ahmet Hatip de GADEM'in çalışmalardan bahsetti.

Çalışmayla birlikte, kapalı alanlarda tütün ürünleri kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahası uygulamalarının etkin şekilde sürdürülmesi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor. Ayrıca kurum içi denetim, bilgilendirme ve yönlendirme süreçlerinin daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.