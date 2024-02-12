Çetinkaya'nın açıklamasına göre, şehirdeki trafik sorununun çözümünde kentsel dönüşüm projeleri büyük bir önem taşıyor. Ancak bu projelerin yanı sıra cadde ve kavşak düzenlemeleri de trafik akışını düzenlemede kritik rol oynayacak.

İmar kanununda her binaya otopark yapılması mecburiyeti olduğu halde, bu mecburiyetin kısmi bağışlarla yerine getirilmemesi, trafik sıkışıklığına ve çözümsüz sonuçlara sebep oluyor. Çetinkaya, bu duruma "hayır" diyerek, şehirdeki otopark eksikliğinin trafiği olumsuz etkilediğine vurgu yapıyor.

Çetinkaya'nın bu çağrısıyla birlikte, İnegöl halkı trafik sorununun çözümünde daha etkin adımlar atılmasını bekliyor. Trafik sıkışıklığının azaltılması ve şehirdeki hareketliliğin daha düzenli hale getirilmesi, halkın yaşam kalitesini artıracak önemli adımlardan biri olarak görülüyor.