31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kala, Bağımsız Türkiye Partisi, İnegöl Belediye Başkanı adayı Rıza Çetinkaya listesini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.
İşte İnegöl Belediye Başkanı adayı Rıza Çetinkaya'nın listesi:
Rıza Çetinkaya - İnegöl Belediye Başkanı Adayı
Bekir Odabaş - Keçiören - 28.03.1990 - Orta Okul - Esnaf
Osman Çetinkaya - Alaca - 5.05.1987 - Üniversite (Lisans) - Dış Ticaret
Doğukan Akçora - Bursa - 11.10.1994 - Lise - Esnaf
Tuğba Cuva - Osmangazi - 5.09.1990 - Lise - Ev Hanımı
Ayhan Yaldız - İnegöl - 4.03.1958 - Lise - Emekli
Mehmet Açkan - Muş - 1.01.1976 - İlk Okul - Esnaf
Seçkin Çakan - Simav - 25.08.1985 - - Esnaf
Kerem Uzunoğlu - Üsküdar - 25.05.1985 - - Esnaf
Ahmet Metin Cuva - Şişli - 12.03.1986 - Lise - Esnaf
Aletna Subaşı - İnegöl - 10.10.2002 - İlk Okul - Muhasebeci
Ahmet Metin Sezgin - Batman - 1.03.1980 - Üniversite (Lisans) - Esnaf
Emin Ünlü - Domanic - 7.06.1981 - Lise - Serbest
Kübra Kartal - İnegöl - 16.01.1994 - Lise - Ev Hanımı
Tezcan Sancaktar - İnegöl - 1.05.1986 - Orta Okul - Esnaf
Sinan Toko - Aşkale - 8.08.1979 - - Esnaf
İlker Küçükkara - Bursa - 30.08.1992 - - Serbest
Mert Atış - Osmangazi - 27.07.1997 - - Mobilyacı
Türkiye Bağımsız Partisi yetkilileri, adaylarının İnegöl'ü daha iyi bir geleceğe taşımak için kararlı olduklarını ve halkın desteğini beklediklerini belirtti.