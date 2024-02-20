31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kala, Bağımsız Türkiye Partisi, İnegöl Belediye Başkanı adayı Rıza Çetinkaya listesini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

İşte İnegöl Belediye Başkanı adayı Rıza Çetinkaya'nın listesi:

Rıza Çetinkaya - İnegöl Belediye Başkanı Adayı

Bekir Odabaş - Keçiören - 28.03.1990 - Orta Okul - Esnaf

Osman Çetinkaya - Alaca - 5.05.1987 - Üniversite (Lisans) - Dış Ticaret

Doğukan Akçora - Bursa - 11.10.1994 - Lise - Esnaf

Tuğba Cuva - Osmangazi - 5.09.1990 - Lise - Ev Hanımı

Ayhan Yaldız - İnegöl - 4.03.1958 - Lise - Emekli

Mehmet Açkan - Muş - 1.01.1976 - İlk Okul - Esnaf

Seçkin Çakan - Simav - 25.08.1985 - - Esnaf

Kerem Uzunoğlu - Üsküdar - 25.05.1985 - - Esnaf

Ahmet Metin Cuva - Şişli - 12.03.1986 - Lise - Esnaf

Aletna Subaşı - İnegöl - 10.10.2002 - İlk Okul - Muhasebeci

Ahmet Metin Sezgin - Batman - 1.03.1980 - Üniversite (Lisans) - Esnaf

Emin Ünlü - Domanic - 7.06.1981 - Lise - Serbest

Kübra Kartal - İnegöl - 16.01.1994 - Lise - Ev Hanımı

Tezcan Sancaktar - İnegöl - 1.05.1986 - Orta Okul - Esnaf

Sinan Toko - Aşkale - 8.08.1979 - - Esnaf

İlker Küçükkara - Bursa - 30.08.1992 - - Serbest

Mert Atış - Osmangazi - 27.07.1997 - - Mobilyacı

Türkiye Bağımsız Partisi yetkilileri, adaylarının İnegöl'ü daha iyi bir geleceğe taşımak için kararlı olduklarını ve halkın desteğini beklediklerini belirtti.

Kaynak: BÜLTEN