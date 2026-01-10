BESOB Esnaf Sarayı toplantısı salonunda düzenlenen kongreye Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Burhan Serbest, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, esnaf oda başkanları, dernek başkanları ile oda üyeleri katıldı.
Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim, gelir gider tablosu ile denetim kurulu raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi. Protokol konuşmalarının ardından tek listeyle gidilen seçimde başkan Bahattin Korkmaz güven tazeledi.
Korkmaz'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
VEYSEL KOCAAĞA
ORHAN CEYLAN
OSMAN BAYKOZ
İSMAİL MANAVOĞLU
ÖZAY SÜTÇÜ
NURETTİN ACAR
İBRAHİM BAYRAM
MESUT EKREN
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
TURGAY DİNÇER
İSMAİL SÖYLEMEZ
SERKAN ULUSOY
OĞUZ KAHRAMAN
HÜSNÜ ATİK
HASAN ORDU
MEHMET KARACA
AYHAN DOĞRU
YILMAZ KALKICİ
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
HASAN BİRCAN
FERHAT ÖZCEN
MEHMET YÜCEL
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
ÜMİT SAVAT
YALÇIN GÜREL
MESUT DEMİRCAN
Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Bahattin Korkmaz, şoför esnafı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, yeniden seçilmesi için destek veren tüm üyelere teşekkür etti.