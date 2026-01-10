BESOB Esnaf Sarayı toplantısı salonunda düzenlenen kongreye Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Burhan Serbest, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, esnaf oda başkanları, dernek başkanları ile oda üyeleri katıldı.

Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim, gelir gider tablosu ile denetim kurulu raporları ayrı ayrı okunup ibra edildi. Protokol konuşmalarının ardından tek listeyle gidilen seçimde başkan Bahattin Korkmaz güven tazeledi.



Korkmaz'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

VEYSEL KOCAAĞA

ORHAN CEYLAN

OSMAN BAYKOZ

İSMAİL MANAVOĞLU

ÖZAY SÜTÇÜ

NURETTİN ACAR

İBRAHİM BAYRAM

MESUT EKREN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

TURGAY DİNÇER

İSMAİL SÖYLEMEZ

SERKAN ULUSOY

OĞUZ KAHRAMAN

HÜSNÜ ATİK

HASAN ORDU

MEHMET KARACA

AYHAN DOĞRU

YILMAZ KALKICİ

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

HASAN BİRCAN

FERHAT ÖZCEN

MEHMET YÜCEL

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

ÜMİT SAVAT

YALÇIN GÜREL

MESUT DEMİRCAN

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Bahattin Korkmaz, şoför esnafı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, yeniden seçilmesi için destek veren tüm üyelere teşekkür etti.