Umuyorum ki alınacak kararlar, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımız için hayırlı sonuçlar doğurur" dedi.

Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı ziyaretle ilgili görüşünü sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin yapılmasında fayda var" şeklinde cevap verdi. 2025 yılına girileceğini belirten Bahçeli, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını göstererek, "Bu, hayırlı bir başlangıç olacaktır. Görüşmelerin gerçekleşmesi bizi memnun eder ve alınacak kararlar da Türkiye'deki her birey için faydalı olur" dedi.