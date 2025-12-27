MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"Hatay, küllerinden yeniden doğmuş; baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır." diyen Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmediğini hatırlattı.

Hatay'ın küllerinden doğduğunu ve bazılarının devleti zorda bırakma oyunlarının tutmadığını belirten Bahçeli, "Hamdolsun Türk milletine; ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman’ı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Günümüzün Sinan’ı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş; sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Kahır bulutlarından lütuf ve bereketin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş; karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla ve iradeyle aşmasını bilmiştir. Tek tek fitne ataklarına ve karanlık kampanyalara rağmen, devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı hâline getirmek için el ovuşturanlar, sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir.

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler, en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan ve dedikodu yapmanın derdine ve peşine düşenler; milletin safında değil, zilletin tarafında olduklarını asla gizleyememişlerdir. Felaketlerden rant devşirmenin arayış ve amacına kilitlenmek; ahlaki ve insani bir tavır olmadığı gibi, demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır.

"DEVLETİ ZORDA BIRAKMA OYUNU TUTMADI"

Bundan rahatsız olanlar, bu gurur tablosunu hazmedemeyenler; hâlâ 'Onu yapamadınız, bunu başaramadınız' masalını anlatanlar şunu unutmasınlar ki, güneşi balçıkla sıvamak ancak ve ancak boş hayallerin pençesinde kıvranan hasislerin kifayetsizliğidir. Gerçeklerden kaçmak, yapılanları küçültmeye veya değersizleştirmeye cüret etmek; muhteris nitelikli muhatapları hem mahcup edecek hem de kalben mağlup edecektir. Hatay küllerinden doğdu. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı.

Şairimiz ve ahlak kahramanımız Mehmet Âkif ne demiş:

'Yıkmak, insanlara ne kadar kıymet mi verir?

Onu en çoluk çocuklar da emin ol becerir.

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye,

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.

Ama gel bakalım kaldıralım dendi mi heyhat!

O zaman bir Süleyman, o da hâlâ lâzım;

Yeniden bir de Sinan…'

"GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'I ERDOĞAN'DIR"

Hamdolsun Türk milletine; ne Süleyman biter ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman’ı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Günümüzün Sinan’ı ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dur. Canlar birleşir, kanlar birleşir, vicdanlar bilenir; gülzâr olur vatan, dediğimiz cihan.

Güvenli ve huzurlu kentlerimizle beraber, terörsüz Türkiye de Türkiye Yüzyılı’nın nişanesi ve nikâh bağı olacaktır. Aynı zamanda terörsüz bölge adımlarının ve hamlelerinin muazzez bir sonuca ulaşması, bu çabaların meyvesini vermesi hâlinde; dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi gibi ülkemiz ve bölgemiz de barış ve huzurla sonsuza kadar aydınlanacaktır. Niyetimiz halistir. Nihayetinin; hakikatli, hakkaniyetli ve millî hassasiyetlere müdahil olması duamız ve dileğimizdir.