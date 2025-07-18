Bahçeli, bu iddiaları dile getirenlerin iftira attığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması gündemde olan komisyona her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Suriye'nin güneyinde Dürziler ile Arap aşiretler arasında yaşanan gerilimlerin fitneye dönüştüğünü ve bu ortamdan faydalanarak Şam’ı bombalayan İsrail’in, terör örgütlerinden bile daha aşağı bir seviyeye indiğini ifade etti. Süveyda'dan kuzeye doğru açılması planlanan koridorun, Suriye'nin parçalanmasına ve Türkiye’nin hedef alınmasına hizmet ettiğini belirten Bahçeli, bu durumu bir "şeytan koridoru" olarak nitelendirdi. Siyonist faaliyetlerin Türkiye’nin terörden arındırılması hedefini sabote ettiğini kaydeden Bahçeli, Suriye’nin güneyi ve kuzeyi boyunca kaos ortamının silah zoruyla genişletildiğini söyledi.