İnegöl-Bursa karayolu üzerinde yer alan Mobiliyum Alışveriş Merkezinde ki Morrion Otel’in sahibi iş insanı Mehmet Çetin, son dönemlerin popüler turizm merkezinde Morrian Sapanca ismiyle bungalov otel tesisi kurdu.

Kocaeli’ye (İzmit) 48, Düzce’ye 90, Yalova’ya 98, İstanbul’a 136, İnegöl’e 135, Bursa’ya 158 ve Ankara’ya sadece 319 km uzaklıkta olması nedeniyle bir anda gözde bir tatil cenneti olan Sapanca, yatırımcılarında dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sapanca Gölü ve Samanlı dağı tanınan bölgede son yıllarda otel konseptinin dışında ahşap bungalovlar, villalar ve tiny houselar yapıldı. Pandemi döneminde bir girişimcinin fitili ateşlemesiyle başlayan yeni nesil turizm anlayışı kısa sürede bölgeye binlerce yatırımcıyı çekti.

Bölgede ki arsa ve tarla fiyatları bir anda dudak uçuklatan rakamlara yükseldi.

Metropol şehirlere yakın olması ve doğa turizmine olan ilginin artması ile Sapanca, Marmara bölgesinin en popüler destinasyonu olmayı başardı.

Bölgeye yatırım yapan isimlerden biri de İnegöllü iş insanı Mehmet Çetin oldu. Uzun yıllar Amerika’da yaşayan ve yatırım daveti alması üzerine doğduğu ilçe olan İnegöl’e gelerek Mobilyum AVM’de ki oteli yapan iş insanı Mehmet Çetin, Sapanca’ya da bölgenin en büyük tesislerinden birini kurdu.

İçerisinde birbirinden bağımsız 25’i havuzlu 68 bungalov, seyir terası ve restorandı bulunan tesis tamamlandı. Modern tasarımlara sahip bungalov evler 3 farklı şekilde tasarlandı. 1+1 konseptinde 48 m2’lik (36 m2 +12 m2 ) bungalovlarda şömineli ve şöminesiz seçenekler mümkün. Yine 2+1 havuzlu ve şömineli Aile Bungalovları ise 60 m2’den (42 m2-18 m2) oluşuyor.