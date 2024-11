Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (BBSK) Kadın Voleybol Takımı ile Kelebek Mobilya arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Bahçelievler Belediye Spor Kulübü (BBSK) Kadın Voleybol Takımı ile Kelebek Mobilya arasında bu sezonu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı. Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Harputlu, sporcular, teknik ekip, sponsor firma yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Hakan Bahadır: "Belediyemiz sınırında herkesin bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Sultanlarımız bizim başımızın tacı. İnsanlar, farklı ırktan olabilir, farklı siyasi düşünceye sahip olabilirler. Ama sporun her zaman birleştirici gücü vardır. Biz buna her zaman inandık. Başarı elde ederek Türkiye’nin en üst liginde mücadele edecek bu kızlarımız gençlerimize örnek olsun istiyoruz. Bizim belediyemiz sınırında herkesin bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. En kötü ihtimalle yürüyüş yapsınlar istiyoruz. Biz aynı zamanda engelli arkadaşlarımıza da sporla ilgilenebilecekleri alanlar, olanaklar oluşturuyoruz. Bugün de burada profesyonel ligde mücadele eden ekibimizle birlikteyiz. Son yıllarda uğraşıyorduk, çabalıyorduk. Bu sene Sultanlar Ligi’ne çıkmak nasip oldu. Takımımızın en üst ligde mücadele edecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen sponsorumuza da teşekkür ediyorum. Türk kadını her şeyi yapar. Kariyer de yapar, çocuk da yapar. Türk kadını sporunu da yapar. Biz Belediye olarak her zaman destekçileriyiz. Biz kendilerine her zaman destek oluyoruz fakat asıl iş teknik ekibimizde. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz ekibimizden eminiz. Bu sezon ilk sıralarda yer alarak önümüzdeki sezon Avrupa’da Türkiye’yi temsil edeceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Takım kaptanı Meryem Boz ise, "Türk kadınını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Elde edeceğimiz başarı ile Avrupa’da da Türk kadınını temsil etmek istiyoruz. Dünyanın en zor liginde mücadele ediyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" açıklamalarında bulundu.

Selahattin Harputlu: "24 branşta boy gösteren bir spor kulübüyüz"

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Selahattin Harputlu ise işbirliği anlaşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu zorlu süreçte bize destek olan, bizimle birlikte yol yürüyen sponsorumuza şahsen teşekkür ediyorum. 24 branşta boy gösteren bir spor kulübüyüz. Bunlardan 4’ü kendi branşlarında en üst seviyede temsil etmektedir. Geçtiğimiz yıl bir alt ligde şampiyon olarak Sultanlar Ligi’ne yükseldik. İnşallah bu şekilde başarılı bir şekilde devam edeceğimizi umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Tören, imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.