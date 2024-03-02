Bahçelievler’de bir kişi, lüks otomobilin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Neyire Neyir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VOM 10 plakalı bir lüks araç içerisinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kafasından vurulduğu ve şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan incelemelerde 1 adet tabanca bulundu.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kimliği öğrenilemeyen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.